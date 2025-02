Juve, Albanese: “A oggi c’è piena fiducia in Motta, nessun dubbio”

Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato la situazione dell'allenatore della Juve Thiago Motta dopo la sconfitta in Champions

La sconfitta della Juve contro il PSV è stata un colpo molto, molto duro. I bianconeri hanno infatti fallito il primo obiettivo stagionale e ora non possono che puntare il tutto per tutto sulla Serie A. Vincere lo scudetto sembra quasi impossibile, ma la squadra di Motta dovrà almeno arrivare tra le prime quattro, così da garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. Se la Juve dovesse fallire anche questo obiettivo, allora la stagione potrebbe dirsi completamente fallimentare… con conseguente rischio esonero di Motta la prossima estate…

Juve, le parole di Giovanni Albanese sul futuro di Thiago Motta

Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato la situazione dell’allenatore della Vecchia Signora: “L’allenatore rischia? Ad oggi c’è la piena fiducia da parte del club e nessuno mette in discussione Thiago Motta. È chiaro che un allenatore dipende dai risultati e quindi a termine della stagione ci sarà un bilancio oggettivo in base agli obiettivi, allo sviluppo del progetto ed eventualmente verranno prese decisioni. Oggi la visione è unica e non c’è il minimo dubbio sul fatto che il club sia dalla parte dell’allenatore“. Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Thiago Motta: esonero? La Juve avrebbe già deciso <<<