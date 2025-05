Juve, ag. Rugani: “Poche possibilità che rimanga all’Ajax”

Torchia, agente di Rugani, ha parlato del futuro del difensore in prestito all'Ajax, il cui destino sembrerebbe il ritorno alla Juventus

Intervistato per TJ, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del giocatore dell’Ajax, in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Ecco le sue parole: “Permanenza? Forse qualche possibilità di richiesta da parte dell’Ajax poteva nascere con mister Farioli, ma con le sue dimissioni non vedo possibile che possano chiedergli di rimanere. Daniele è un difensore di trent’anni che è nel pieno della sua maturità calcistica ed è ormai in possesso di un ottimo bagaglio di esperienza, l’Ajax però è abituato per mentalità a lanciare i giocatori del 2007 o del 2008. Sono concezioni completamente differenti”.

Torchia: “Buone possibilità di giocare il Mondiale per Club con la Juventus”

Il procuratore ha proseguito: “Ci sono buone possibilità che possa giocare il Mondiale per Club con la Juventus, questo lo posso dire. E’ un giocatore bianconero e c’è un contratto in essere, ma le decisioni spetteranno all’allenatore e a chi di dovere. Lui sarà concentrato per la competizione in America, poi ragioneremo di conseguenza. Tornerà arricchito da una conoscenza più approfondita del calcio europeo e degli avversari affrontati di diversa nazionalità. Si è confrontato con una lingua diversa, un modo di vivere diverso, un ambiente differente, un modo di giocare che per un difensore è differente e richiede più partecipazione. E anche un allenatore nuovo, il cui impatto è stato molto positivo. Farioli lo ha sempre considerato un giocatore importante”. Leggi anche il saluto di Daniele Rugani all’Ajax <<<