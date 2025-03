Juve, ag. Rugani: “A fine stagione mille scenari possibili…”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del futuro del giocatore in prestito dalla Juve, non escludendo gli scenari ipotetici

Intervistato per TJ, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del futuro del giocatore il cui cartellino è di proprietà della Juventus. Ecco le sue parole: “Per ora possiamo ragionare solamente sul piano federale, poiché è un giocatore di proprietà della Juventus e il prestito in corso scadrà il 30 giugno. Una volta ritornati a Torino potrebbero aprirsi mille scenari differenti, ma in questo momento non ci sono certezze per la prossima stagione. Anche perché sappiamo tutti che i bianconeri stanno lottando per cercare la qualificazione alla prossima Champions, dunque oggi è ancora tutto in alto mare”.

Torchia: “All’Ajax apprezzato per la semplicità e professionalità”

Inoltre, sulla sua attuale esperienza all'Ajax ha aggiunto: "Non voglio fare un discorso di nazionalità, però nell'Ajax non c'è mai stato un difensore italiano fino a quest'anno. E' ben capibile come in tutti questi anni non siamo mai stati il loro punto di riferimento, eppure Daniele è riuscito a farsi apprezzare per la sua semplicità e la sua professionalità. Questo è un grande onore, non è per niente facile riuscirci e dico solo che è un po' più difficile riuscirci per un nostro connazionale".