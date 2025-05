Juve, 2 giornate di squalifica per Kalulu: come cambia la squadra, emergenza totale

La sospensione di Kalulu mette in grande difficoltà Tudor: Juve in emergenza totale in vista dell'Udinese. Le ultime novità

La notizia era nell’aria e ieri pomeriggio il Giudice Sportivo ha dato la conferma ufficiale: Pierre Kalulu è stato sospeso per due giornate di gioco, pena standard per le espulsioni per condotta violenta. Il difensore francese salterà quindi le ultime due partite della stagione, lasciando Tudor e la Juve in una situazione di totale emergenza. Contro l’Udinese, infatti, la lista degli assenti è lunghissima: Kalulu, Savona e Thuram sono squalificati, mentre Koopmeiners, Gatti, Kelly e Cambiaso sono ancora in forte dubbio. Gli ultimi quattro hanno infatti svolto ancora lavoro personalizzato e la loro presenza contro la squadra di Runjaic non è certa. A loro vanno poi aggiunti i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Come cambierà quindi la formazione?

Juve, le ultime novità verso l’Udinese

Per Igor Tudor le scelte sembrano obbligate. L’unico difensore a disposizione per il suo 3-4-2-1 è infatti Veiga. Al suo fianco potrebbero giocare Locatelli (come visto contro la Lazio dopo l’espulsione di Kalulu) e Gatti, recuperato in extremis. Il difensore italiano non è però al 100% e potrebbe non riuscire a giocare 90 minuti. Occhio quindi ai giovani della Next Gen e in particolare al classe 2006 Gil Puche. Problemi anche a centrocampo, dove mancheranno lo squalificato Thuram ma anche Locatelli stesso, spostato in difesa. Con Koopmeiners in dubbio, al momento la scelta dovrebbe ricadere su McKennie e Douglas Luiz. L’unica buona notizia arriva invece dall’attacco, dove tornerà a disposizione Yildiz. Per il resto sarà emergenza su ogni fronte. Nel frattempo arriva un annuncio pazzesco di Giuntoli: Dal Real vorrei prendere… <<<