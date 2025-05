Calciomercato Juve, Giuntoli pazzesco: "Dal Real vuole prendere..."

Una voce nuova di calciomercato, che svela un'idea di Giuntoli rispetto alle prossime mosse per la Juve che verrà

Il Real Madrid sta vivendo una stagione complicata, un po’ come la Juventus. I campioni d’Europa in carica, nell’anno in cui hanno ingaggiato Kylian Mbappè, hanno lasciato anzitempo la Champions League e stanno dietro al Barcellona nella corsa alla Liga. Il Clasico perso domenica pomeriggio – nonostante la tripletta del francese – rappresenta un evento forse tombale per le ambizioni di questa stagione. Cambieranno molte cose in estate, non solo la panchina dove Carlo Ancelotti sembra prossimo all’addio, ma anche dal punto di vista della rosa. Alcuni giocatori, che sembravano centrali, potrebbero salutare. E uno di questo potrebbe finire in orbita Juventus. Che, dal canto suo, è a caccia di pedina che possano finalmente rilanciarla al vertice del calcio italiano.

Juventus: clamorosa idea di calciomercato dal Real Madrid

L’idea di calciomercato della Juventus e che guarda in casa Real Madrid risponde al nome di Aurélien Tchouameni, il cui futuro potrebbe prendere una piega inaspettata. Il centrocampista francese classe 2000, infatti, sarebbe finito nella lista dei possibili partenti al termine di una stagione deludente per i Blancos. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, la dirigenza madrilena starebbe valutando la sua cessione nell’ambito della parziale rifondazione in vista per l’estate. Tra i club interessati a Tchouameni ci sarebbe anche la Juventus. Tuttavia, l’eventuale assalto al giocatore sarebbe subordinato – come al solito, neanche a dirlo – alla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo chiave ma conteso con Lazio e Roma. La pista esiste ma è ancora complicata da decifrare. Non sappiamo, ad esempio, quali siano le richieste precise del Real Madrid per il cartellino del giocatore. Tuttavia, è lecito aspettarsi una valutazione elevata, vista la giovane età, le qualità tecniche e l’esperienza già maturata ad alti livelli da Tchouaméni. Vedremo cosa accadrà. Nel frattempo, registriamo e monitoriamo questo asse di mercato che collega Torino a Madrid. E in tutto questo, occhio: in vista della prossima stagione la Juventus potrebbe vedere stravolta la sua formazione <<<