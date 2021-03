Joao Felix: il portoghese potrebbe prendere il posto di Dybala

Il futuro dell'argentino è sempre più lontano da Torino, il portoghese potrebbe rimpiazzarlo

redazionejuvenews

Dopo una stagione completamente deludente, sia in Europa che in Campionato, dove in ballo c'è solo la Coppa Italia, in casa Juve si sta preparando la prossima annata. A un anno dalla scadenza del contratto, il futuro di Paulo Dybala a Torino è sempre più in dubbio, nonostante i tifosi sono compatti per tenere a Torino la Joya. Secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, la dirigenza bianconera sta valutando seriamente di inserire l'attaccante argentino, ex Palermo, in qualche trattativa di mercato, per scongiurare una possibile partenza a parametro zero a giugno 2022, vista la scadenza di contratto. Voci in Spagna rivelano che Joao Felix è sempre più vicino alla Juventus.

Tantissimi sono i nomi in ballo nel caso Paulo Dybala dovesse lasciare la Juventus a fine stagione. Molti sono i nomi valutati da Fabio Paratici, tra questi, ultimamente, si sta facendo anche quello di Joao Felix, attaccante dell'Atletico Madrid. In caso si decidesse di portarlo a Torino, si favorirebbe la permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero, visto che l'attaccante è il compagno di squadra di CR7 nel Portogallo e i due si conoscono molto bene. Il numero dieci bianconero potrebbe infatti essere la carta per portare a Torino un nome importante, visto soprattutto il budget ristretto della dirigenza bianconera.

Joao Felix ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "È un grande capitano, è un esempio per tutti i componenti della squadra. Non solo per ciò che ha già ottenuto, ma per tutto ciò che vogliono ancora vincere. È una grande influenza per me e per la squadra. Non pretende dagli altri di più di quanto pretende da se stesso. Ha vinto tutto, ma pretende ancora molto da se stesso. È un grande capitano, è disponibile a dare consigli. Prima di una partita in Nations League mi ha detto: mantieni la calma e goditi la partita".