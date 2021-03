Dybala, voci di addio: ecco i club che lo seguono

Il punto sulla situazione del numero 10

redazionejuvenews

Le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni dal vice presidente bianconero Pavel Nedvedlasciano spazio a pochi dubbi: in caso di un'offerta congrua, anche uno come Paulo Dybala può lasciare la Juventus. Votato MVP dello scorso campionato, l'argentino non è fin qui riuscito a ripetersi per via dei continui dolori al ginocchio che ne hanno compromesso il rendimento, impedendogli di scendere in campo dopo l'infortunio contro il Sassuolo, capitato ormai più di due mesi fa. Andrea Pirloaspetta il suo numero 10 al rientro dopo la sosta per le Nazionali, quando la squadra dovrà riscattare la brutta sconfitta patita contro il Benevento, ma il futuro della "Joya" è ancora incerto.

Numerosi i club che, in questi ultimi giorni, stanno sondando il terreno in cerca di aperture di trattative. Si parte dal solito Psg, che corteggia l'ex attaccante del Palermo da ormai diverse stagioni, con l'idea di farne il sostituto di Neymar nel caso in cui il brasiliano dovesse clamorosamente lasciare la capitale francese in estate. Ecco quindi tornare alla carica i rumors di uno scambio con Icardi che, qualora dovesse liberarsi un posto in attacco, farebbe più che comodo ai campioni d'Italia in carica. C'è poi la strada che porterebbe al Barcellona, in compagnia di quel Messi di cui, negli scorsi anni, Dybalaveniva indicato come erede naturale.

Stando a quanto riferito dalla stampa britannica, però, non sarebbe da escludere l'ipotesi di uno sbarco in Premier League. Manchester United e Tottenham seguono sempre con molta attenzione la situazione, con l'Arsenal sullo sfondo. Il club londinese, che perderà il norvegese Odegaard, pronto a far ritorno al Real Madrid dopo il prestito, avrebbe individuato proprio nel talento di Laguna Larga il giusto profilo per rinforzare il reparto offensivo. Il tutto, mentre da Torino non arrivano al momento novità riguardo il rinnovo di contratto dell'argentino...