I tifosi stanno con Dybala: sui social l’hashtag #Dybalanonsitocca

Il popolo bianconero si è schierato con la Joya che ancora deve rinnovare

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo a seguito della sconfitta contro il Benevento, la Juventus ha riniziato a lavorare alla Continassa agli ordini del tecnico bresciano, con la squadra a ranghi ridotti visto l'impegno in Nazionale di molti giocatori. Per fortuna del tecnico, i sudamericani sono rimasti in Italia a causa della cancellazione per COVID delle partite di qualificazione al prossimo Mondiale, e l'allenatore ha potuto sfruttare questi giorni per lavorare con loro e con il rientrante Paulo Dybala, che punta la partita in programma sabato alla ripresa contro il Torino.

Per farlo Pirlo avrà bisogno di tutti i suoi giocatori al meglio, e in questo senso la pausa è arrivata in aiuto del tecnico bresciano: detto dei sudamericani che sono rimasti a Torino risparmiandosi un viaggio intercontinentale, anche capitan Chiellini è tornato alla base, con il gruppo che si fa sempre più folto in attesa del rientro di tutti i Nazionali. Pirlo ha ritrovato finalmente anche Paulo Dybala, che dopo la partita con il Benevento ha mandato un messaggio attraverso i suoi canali social a tutti i tifosi bianconeri, che sperano di riabbracciarlo presto in campo. La Joya dovrà dare il suo contributo nel finale di stagione, dopo un'annata sfortunatissima che lo ha visto soffrire prima per il COVID e poi per gli infortuni. A fine stagione poi Paulo capirà quale sarà il suo futuro, con il rinnovo del contratto che scade il prossimo anno che ancora non è arrivato. In attesa di un incontro con la dirigenza però, i tifosi hanno già scelto la loro parte, schierandosi con l'argentino. Dopo le voci degli scorsi giorni di una sua presunta cessione a fine anno, il popolo bianconero ha invaso Twitter a suon di cinguettii, dando vita all'Hashtag #Dybalanonsitocca, che in poche ore è diventato di tendenza.