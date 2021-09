Cassano: “Impressionato da Locatelli. Mancini non ha alternative in attacco”

L'ex calciatore ha parlato

"Locatelli mi ha impressionato, deve essere un punto fermo anche per il Mondiale. È l’unico che gioca sempre in verticale. Abbiamo un grande problema che è il 9, non so se mai lo troveremo. Non so se Scamacca è un giocatore di livello internazionale. Poi al Mondiale ci sono anche le sudamericane ma avendo il genio di Mancini, qualcosa si può serve inventare". Parole al miele per il nuovo centrocampista, che per l'ex attaccante dovrà diventare il fulcro della nuova Nazionale, che potrà guidare dal centrocampo alla vittoria. Cassano non si è risparmiato contro gli attaccanti di Roberto Mancini, ed ha riservato a Ciro Immobile parole non proprio al miele.