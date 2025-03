Inzaghi: “Mondiale per Club sarà una piccola Olimpiade”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua sul Mondiale per Club, competizione estiva prevista tra qualche mese.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha detto la sua sul Mondiale per Club, competizione che vedrà protagonista anche la Juve. Ecco le sue parole a DAZN: “Non è stato semplice arrivarci per questo percorso che abbiamo fatto negli anni in Champions, cercheremo di arrivarci al meglio. Sono 32 squadre e 5 continenti diversi, sarà qualcosa di nuovo per tutti: sapevamo di questa competizione ad inizio stagione, abbiamo fatto in modo di fare una preparazione più approfondita per arrivare all’appuntamento pronti per portare il nome dell’Inter in giro per il mondo”.

Sul Mondiale per Club

"Sarà un'avventura nuova, sappiamo dove giocheremo: avremo una partita a Los Angeles e poi due a Seattle. Saranno partite belle contro avversari importanti, il River l'ho incontrato solo in amichevole da giocatore con la Lazio e feci anche gol, le altre due non le ho mai incontrate: sarà una grande emozione. Il River è una squadra importante, l'allenatore è molto preparato e hanno giocatori forti: hanno anche Colidio, un ragazzo che ha fatto una preparazione qui con me. Sarà tosta. Ci saranno tanti tifosi messicani, ma sono sicuro che ci saranno anche i nostri e si faranno sentire".