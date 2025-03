Juve, i convocati per il Genoa: out Cambiaso

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato con l’elenco dei convocati per la gara contro il Genoa. Assenti Cambiaso e Douglas Luiz, ancora infortunati: “Il primo turno di Serie A dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali vedrà la Juventus di Igor Tudor – quest’ultimo al suo esordio nelle vesti di allenatore della Prima Squadra Maschile – scendere in campo all’Allianz Stadium contro il Genoa in occasione della trentesima giornata di campionato. Appuntamento fissato per oggi, domenica 29 marzo 2025, alle ore 18:00”.

La lista

"Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione del tecnico croato per la sfida contro la formazione ligure. SERIE A | JUVENTUS-GENOA, I CONVOCATI 1 Perin 2 Alberto 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Veiga 15 Kalulu 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 29 Di Gregorio 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula".