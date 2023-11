F. Inzaghi svela: “Per andare via dalla Juve pagai cinque miliardi di lire”

Filippo Inzaghi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di un retroscena di mercato.

Filippo Inzaghi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua al Corriere della Sera. Ecco le sue parole: "Galliani mi telefonò: Il retroscena del mio passaggio dalla Juventus al Milan? Galliani mi telefonò:“Pippo, ballano cinque miliardi di lire e non riusciamo a trovare una soluzione”. D’istinto, risposi: “Non si preoccupi, ce li metto io”. Avrei firmato un contratto di cinque anni e rinunciato a un miliardo di stipendio per ciascuna stagione.