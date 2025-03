Inzaghi: “Non guarderò Juve-Atalanta, c’è il Feyenoord”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza: “Abbiamo fatto una gara organizzata. Nel primo tempo non dovevamo subire il primo gol, dovevamo fare meglio. Il gol di Keita un gran gol, poi gli ingressi ci hanno aiutato. I ragazzi hanno fatto 30-31 tiri e i ragazzi sono stati bravissimi. Chiaramente ci sono delle difficoltà nei viaggi, nelle trasferte, inutile nasconderlo. Ma siamo orgogliosi di poterne fare parte, anche oggi le tedesche hanno perso tutte e due. Stamattina ai ragazzi abbiamo detto che avremmo avuto difficoltà, la 41esima partita il 9 marzo… è molto impattante. Ma i ragazzi lavorano bene. L’augurio è non perdere altri giocatori. Ma giocare ogni 72 ore è complicato”.

Sulla Juventus

“Se guarderò Juve-Atalanta? Domani guarderò la partita col Feyenoord. Dobbiamo prepararla in 48 ore. Non l’ho vista con grande attenzione, dovevamo preparare il Monza prima. Ci faremo trovare pronti martedì. Correa? Un giocatore molto duttile, lo faceva anche quando eravamo alla Lazio. Abbiamo fatto gol e volevamo un’uscita da mezzala di Correa sul terzo del Monza. È stato bravo, ci hanno aiutato gli attaccanti. Lautaro era stanco ma ha fatto ripiegamento. Eravamo un po’ tutti stanchi”. Intanto ecco le parole di Pavan<<<