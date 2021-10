Inter-Juve, presente e futuro dell’Italia: Bastoni contro Chiellini e Bonucci

Inter-Juve sarà una partita molto complicata per entrambe le formazioni. A sfidarsi alcuni tra i difensori più forti d'Italia

redazionejuvenews

Il match tra Inter e Juventus è uno dei più importanti del campionato italiano di Serie A, tanto che nonostante le due squadre non siano della stessa città, viene comunque considerato derby: il derby d'Italia. Ad affrontarsi due delle squadre più forti in Italia, in una partita dal risultato apertissimo. Entrambe vorranno vincere a tutti i costi, per continuare la rincorsa al Napoli primo in classifica. Dopo un inizio di stagione da dimenticare, ora i bianconeri si trovano a sole tre lunghezze di distanza dai nerazzurri. Una vittoria potrebbe quindi permettere alla squadra di Massimiliano Allegri di raggiungere quella di Simone Inzaghi.

All'interno della stessa partita, però, vedremo anche uno scontro generazionale, tra il presente e il futuro della nazionale italiana di calcio: Bastoni contro Chiellini e Bonucci. Il difensore centrale dell'Inter è uno dei più promettenti del panorama calcistico italiano, ma questa stagione non è cominciata nel migliore dei modi. Il cambio di allenatore ha influito molto sulle prestazioni del classe 1999, che è stato spesso sostituito in favore di Dimarco. Contro la Juventus l'ex Atalanta sarà titolare, pronto a dimostrare il suo valore di fronte a due mostri sacri come Chiellini e Bonucci. Lo scorso anno nel derby d'Italia un suo lancio millimetrico aveva permesso a Barella di andare a rete: si ripeterà anche domenica prossima?

In vista dell'importante partita contro l'Inter, Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi all'esperienza di Bonucci e Chiellini per blindare la porta bianconera. La Juventus è reduce da quattro 1 a 0 consecutivi e il tecnico bianconero non ha intenzione di fermare la striscia positiva e subire gol. Nonostante l'età la coppia di centrali della Juventus rimane tra i più forti al mondo, tra i pochi in grado di fermare con efficacia attaccanti del calibro di Lukaku e Kane. Domenica si ritroveranno contro due clienti scomodi come Dzeko e Lukaku e ce la metteranno tutta per portare a casa un altro clean sheet.