Juve, difesa ritrovata e altra porta inviolata: l’1 a 0 sarà brutto, ma funziona

Un altro 1 a 0, un'altra vittoria per la Juve di Massimiliano Allegri. Il gioco dei bianconeri non sarà bello, ma è sicuramente funzionale

La stagione della Juventus non era cominciata nel migliore dei modi: tanti risultati negativi e una squadra alla ricerca di un'identità. Massimiliano Allegri era stato richiamato sulla panchina bianconera per tornare a vincere, ma i risultati non arrivavano. Poi la svolta. Con la vittoria di ieri contro lo Zenit, per la Juventus è la quarta vittoria consecutiva per 1 a 0. La squadra comincia finalmente a diventare ad immagine e somiglianza del suo allenatore. Una squadra che può essere definita brutta dai suoi detrattori, che fatica a trovare azioni da gol, ma che è sicuramente vincente. In un calcio sempre più offensivo, la Juve decide di difendersi e i risultati per ora danno ragione ad Allegri.