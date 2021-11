Immobile: “Via CR7 e Lukaku? Vincere la classifica marcatori in Itali è sempre difficile”

L'attaccante della Lazio ha parlato

redazionejuvenews

L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato dal ritiro della Nazionale azzurra di diversi argomenti. Di seguito riportiamo le sue parole: "Intanto sono contento di essere tornato. Ringrazio Mancini per le bellissime parole, mi hanno fatto piacere. Le critiche quando indossi questa maglia fanno parte del gioco, con la Lazio sto facendo numeri importanti e cerco di fare il massimo anche con questa maglia. Se mi fanno soffrire le critiche? Non lo nego, un po' sì. So che i numeri che ho con la Lazio non sono gli stessi che ho qui ma non si possono paragonare, qui giochiamo 7-8 gare l'anno e magari arrivi in una condizione non proprio buona.

Io vorrei fare gli stessi gol, ma non tutto ciò che desideriamo ci riesce. Mi dispiace a volte non avere lo stesso trattamento degli altri, sembrava io non facessi dei 26 dell'Europeo e questa è una cattiveria bella e buona. Sono soddisfatto per quanto faccio con questa maglia, le prestazioni sono buone ma so che devo fare qualche gol in più. Festa all'Olimpico dopo aver superato il record di Piola? Bellissima e diversa, ricevere dai ragazzi delle Curva un cimelio dopo l'ultimo record è stato davvero bello, aver raggiunto un mito come Piola.

Cessione di CR7 e Lukaku in Italia? Simeone e Vlahovic stanno facendo bene, così come Dzeko. Vincere la classifica marcatori in Italia è sempre difficile. Se sarò io il titolare in Qatar? Questo è un sogno e un obiettivo, i sogni e gli obiettivi vanno perseguiti. Ho sempre fatto così, sognavo di diventare calciatore e di fare l'attaccante, poi la Scarpa d'Oro e l'Europeo. Mia mamma mi dice sempre che sono testardo e voglio sempre vincere, può essere sfavorevole per mia moglie ma favorevole per me è bello, uno si pone degli obiettivi e cerca sempre di raggiungerli".