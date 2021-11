Ronaldo torna in Italia: “Un posto fantastico per sempre nel mio cuore”

Il calciatore del Manchester Untied tornerà questa sera in Italia per la partita di Champions League contro l'Atalanta

La Juventus scenderà questa sera in campo in Champions League contro lo Zenit , nella quarta partita del girone della Coppa, che potrebbe regalare la qualificazione ai bianconeri: con tre vittorie su tre partite infatti, alla Juventus basta un pareggio per accedere agli ottavi di finale della competizione, mentre una vittoria metterebbe un tassello in più riguardo al primo posto nel girone, che potrebbe dare ai bianconeri un sorteggio più morbido in vista della fase finale. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive ottenute in campionato: Sassuolo prima e Verona dopo, hanno spento i sogni di rimonta bianconeri , con la squadra che si trova a 16 punti di distacci dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan.

Ronaldo questa sera tornerà in Italia per giocare contro l'Atalanta, e ha voluto celebrare il suo ritorno con un post sui suoi canali social: "Torno in Italia, un paese che ha accolto con amore me e la mia famiglia, un posto fantastico che sarà per sempre nel mio cuore. So per esperienza che non è mai facile giocare a Bergamo contro una squadra come l'Atalanta, ma faremo del nostro meglio per mantenere il primo posto nel nostro girone. Questa è la Champions League e noi siamo il Manchester United! Siamo dove dobbiamo! Andiamo, Diavoli!"