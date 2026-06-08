La società bianconera, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, annuncia la partenza della Juventus Academy World Cup 2026.

La nota del club bianconero

“Si apre la settimana più emozionante per i ragazzi delle Academy bianconere di tutto il mondo, che tra Val Susa e Torino si sfideranno fino alle Finali di giovedì 11 giugno.

Giunto alla settima edizione, il torneo vede la partecipazione di 83 squadre, provenienti da 32 Academy internazionali e 25 Paesi diversi, pronte ad affrontarsi da domani in centinaia di partite.

Le squadre saranno suddivise in quattro categorie: Under 13, con i ragazzi nati nel 2013 impegnati nel formato 9 contro 9; Under 12, per i nati nel 2014, sempre 9 contro 9; Under 11, riservata ai nati nel 2015, con gare 7 contro 7; e Under 10, per i nati nel 2016, anche in questo caso con partite 7 contro 7.

Dopo la cerimonia inaugurale del 7 giugno all’Allianz Stadium, il programma entrerà nel vivo dall’8 al 10 giugno con le gare del primo turno in Val Susa. Nel pomeriggio del 10 giugno spazio poi alla seconda fase, con la suddivisione nei gruppi Gold, Silver e Bronze, prima delle Finali in programma nella mattinata di giovedì 11 giugno, tra Val Susa e Juventus Training Center di Vinovo. Le partite coinvolgeranno diverse località: Torino, Vinovo, Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx e Susa.

Un’edizione sempre più globale, capace di raccontare la forza del progetto Juventus Academy nel mondo: 32 Academy, 25 Paesi, oltre 900 giocatori, più di 600 genitori e 130 allenatori riuniti sotto gli stessi colori. Dall’Africa all’Asia, dall’Europa alle Americhe fino all’Oceania, la Juventus Academy World Cup conferma il suo respiro internazionale e la capacità di unire culture, lingue e storie diverse attraverso il calcio.

Alla grande cerimonia dell’Allianz Stadium hanno preso parte, per un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi, il Presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, e la Juventus Legend Leonardo Bonucci”.