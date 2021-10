Il Newcastle segue Ramsey e Rabiot

Il NewCastle su Rabiot e Ramsey

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di ESPN, il nuovo Newcastle con la ricchissima proprietà saudita sarebbe sulle tracce di sue giocatori della Juventus: si tratta di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot . Il primo sarebbe ormai lontano dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e la società bianconera starebbe cercando da tempo per lui una sistemazione altrove. Il club più interessato al gallese, come detto, sarebbe il Newcastle che sarebbe disposto a prendere il centrocampista già a gennaio per rinforzare la rosa per ottenere l'obiettivo salvezza in Premier League.

I bianconeri, dal canto loro, sarebbero disposti a liberare Ramsey anche a parametro zero o anche di fronte ad un'offerta simbolica ed irrisoria. Discorso diverso per quanto riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista, nelle ultime stagioni, ha quasi sempre fatto il titolare, ma il rapporto qualità-stipendio del giocatore non è mai stato ottimo e in equilibrio. Inoltre, il centrocampista non farebbe impazzire neanche al tecnico livornese che preferirebbe di gran lunga altri profili per la sua nuova Juventus. Proprio per questi motivi la Vecchia Signora starebbe lavorando alla sua cessione e anche il Newcastle sarebbe su di lui per rinforzare in centrocampo in maniera definitiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di entrambi i giocatori