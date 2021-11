Il Governo convoca DAZN per la questione della doppia utenza

Il Governo convoca DAZN

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha convocato al MISE , il prossimo martedì 16 novembre, i piani alti di DAZN per fare chiarezza sulle indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 Ore pochi giorni fa relative alla rimozione della doppia utenza che hanno fatto infuriare addetti ai lavori tutti i tifosi dello sport in Italia. Insieme a Giorgetti ci sarà la sottosegretaria Anna Ascani che ha la delega sulla materia. Poche ore fa, Daniele Belotti , capogruppo nella commissione Cultura della Camera, e Massimiliano Capitanio , segretario della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, hanno pubblicato una nota proprio riferita alla questione della doppia utenza sollecitando al Governo di convocare i piani alti dell'azienda al più presto possibile.

Di seguito riportiamo la nota: "Per le indiscrezioni di stampa che preannunciano la decisione di Dazn di bloccare, a partire dalla metà di dicembre, la possibilità di utilizzare più dispositivi in contemporanea e ancor di più dal silenzio assenso dei vertici della piattaforma inglese, presentando anche un’interrogazione urgente al sottosegretario allo Sport affinché convochi immediatamente la direzione dell’azienda per capire le intenzioni in merito agli abbonamenti per gli eventi sportivi, in particolare la Serie A di calcio".