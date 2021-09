DAZN: “Prosegue dialogo con Lega Serie A in immutato clima di collaborazione e trasparenza”

Il comunicato di DAZN

redazionejuvenews

Dopo i problemi di ieri pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale di DAZNper quanto riguarda il rimborso agli abbonati. L'azienda di streaming ha deciso di regalare un mese in più di visione gratuita di DAZN che si andrà ad aggiungere automaticamente alla scadenza precedente dell'abbonamento attivato dall'utente. Ieri pomeriggio, infatti, la piattaforma aveva avuto problemi gravi a trasmettere i due match delle 18.30: Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli (soprattutto il secondo). Nella serata di ieri poi sono continuati i problemi, anche se minori, durante la visione di Roma-Udinese andata in scena allo stadio Olimpico.

Quindi, dopo le numerose critiche ricevute da utenti, giornalisti, giornali e addetti ai lavori dello sport oggi DAZN ha diramato il seguente comunicato che sottolinea come ci sia ancora un clima tranquillo di collaborazione con la Lega Serie A a differenza di quanto raccontato da Franco Recanatesi, giornalista del Corriere dello Sport, ai microfoni di TMW Radio: "La Lega Serie A sta pensando di impugnare il contratto con Dazn. C’è una discussione in atto. Ieri neanche io sono riuscito a vedere le partite, mi appariva una schermata nera". Questo invece il comunicato della nota piattaforma streaming sportiva: "In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, Dazn conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi.

Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da Dazn, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. Dazn ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza". Ennesimo capitolo, dunque, di una saga che sembra infinita sperando che dopo questi gravi problemi DAZN risolva in maniera definitiva il problema.