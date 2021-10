Dal Pino: “Serie A a 18 squadre? Le nostre società stanno discutendo…”

Il presidente della Lega Serie A ha parlato

La FIGC ci ha lasciato la decisione di organizzare un campionato a 20 o a 18, le nostre società stanno discutendo il numero di squadre partecipanti al torneo: chiaramente chi gioca in Europa vuole meno partite da giocare per affaticarsi di meno, chi ha paura di retrocedere e non gioca in Europa vuole restare a 20 squadre. In questo momento mi sembra che l'ago della bilancia pensa sulla decisione di restare a 20 squadre totali per ora. Le prossime riunioni diranno quale sia la direzione migliore. Novità sulla Supercoppa? Ancora no. Ci sono due ipotesi, una a fine dicembre e una il 5 gennaio prossimo. Abbiamo un contratto con l'Arabia Saudita anche se non avevano esercitato l'opzione per giocare la partita quest'anno. Sono arrivati in ritardo ma penso che presto troveremo una soluzione per giocare.