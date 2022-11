Ag. Holm: “Emil nel mirino della Juventus? C’è molto interesse”

Stevan Selakovic, agente di Emil Holm, ha detto la sua sulla possibilità che il terzino dello Spezia passi ai bianconeri.

redazionejuvenews

Stevan Selakovic, agente tra gli altri di Emil Holm, calciatore dello Spezia nell'orbita Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni a calciomercato.it. Ecco le sue parole: "Non commento notizie su club in particolare. Sappiamo che c’è molto interesse per lui, ma in questa fase è concentrato solo sullo Spezia. Improbabile che vada via nella finestra invernale. Sta bene allo Spezia, l’allenatore crede in lui e sta crescendo molto bene. Certo, tutto può succedere nel calcio, ma la sua partenza non è nei piani".

Sulle caratteristiche: "Sul piano fisico, è fantastico. Poi è molto veloce. In quasi tutte le partite è stato quello che ha corso più di tutti. Anche la sua mentalità è molto buona. Ascolta il suo allenatore, è modesto ma ha una giusta dose di fiducia in se stesso. È bravo nell’uno contro uno, ma in questa situazione può sicuramente ancora crescere".

Sul rendimento: "Crediamo in Emil e speravamo che avesse questo forte impatto diretto, ma non ci aspettavamo che accadesse così in fretta. Ma lui è un ragazzo che ascolta e impara velocemente, quindi non siamo del tutto sorpresi. Come tutti i giocatori, un giorno vorrebbe giocare per i club più importanti nei campionati più importanti, ma il suo obiettivo ora far bene allo Spezia".