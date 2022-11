Mercato Juve / Maxi operazione Milinkovic! Acquisto ufficiale e affare con Conte

Mentre in Qatar si disputa uno dei Mondiali più tristi degli ultimi anni, non solo per la mancanza dell'Italia, i club europei si stanno preparando per la finestra di mercato di gennaio che dovrà fornire il materiale umano per affrontare una sorta di secondo campionato, dopo una lunga sosta. La Juventus vuole bruciare le tappe, mettendo a segno nell'immediato e per giugno diversi colpi importanti che possano rilanciarla a grandissimi livelli. Nella consueta raffica bianconera vi raccontiamo le ultime novità sulle trattative che riguardano la Vecchia Signora. Senza ulteriori indugi partiamo subito con la prima news<<<