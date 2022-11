Juve, roba da pazzi: l’offerta da 110 milioni fa saltare il banco | Mercato

Cherubini e la sua squadra di mercato stanno lavorando in maniera certosina a quella che sarà la prossima campagna acquisti invernale. C'è bisogno di interventi importanti per rendere la Juventus più performante per la seconda parte di stagione che vedrà la Vecchia Signora impegnata in una lunga rimonta in campionato e nella disputa dell'Europa League, trofeo che i bianconeri proveranno a vincere. La dirigenza piemontese pensa ad un innesto per reparto, ma attenzione, perché in queste ore si sta parlando di un'offerta faraonica che rivoluzionerebbe completamente il mercato della Juve<<<