Higuain: “Non tollero le mancanze di rispetto, bullismo fa danni irreparabili”

L'ex calciatore della Juventus è tornato a parlare delle difficoltà all'interno del mondo del calcio, e di quelle da lui riscontrate personalmente

redazionejuvenews

L'ex giocatore della Juventus Gonzalo Higuain, ora all'Inter Miami, ha ritrovato il sorriso in America, dopo aver passato dei brutti ultimi anni di carriera in Europa. Come ammesso in numerose interviste infatti, il calciatore non si è mai sentito tutelato e difeso durante i suoi giorni nel Vecchio Continente, soprattutto dagli attacchi esterni di tifosi e non, sempre pronti tramite insulti a scagliarsi contro di lui,

In un'intervista concessa ai microfoni di Tyc Sports, il giocatore ha parlato di questo suo disagio e di come le cose siano migliorate in America: "Il meme, l'accusa e la presa in giro sono ormai naturali. La gente li vede e li usa, sembra che sia normale. Ci sono esempi in ogni casa: i genitori non si rendono conto che i loro figli possono essere vittime o autori di bullismo. Le critiche feroci sono diventate normali, sono all'ordine del giorno. Milioni di persone ne soffrono e non lo comunicano. Ci sono molti bambini che non ne parlano per paura e poi prendono una decisione drastica, quindi bisogna essere più consapevoli".

"Al bullismo non viene data l'importanza e l'attenzione che dovrebbe essere data. Il danno è irreparabile, a volte uccide. Penso al tempo che ho perso per colpa di queste cose e vorrei essere d'aiuto per chi le subisce. Mi sembra molto ingiusto aver vissuto 15 anni al top e non aver saputo reagire a momenti in cui ho dovuto chinare la testa di fronte agli insulti e mancanza di rispetto. In questo momento della mia vita non posso più tollerarlo".