Calciomercato Juventus / Tutti pazzi di lui: “Contatti già avviati”

Contatti avviati per un colpaccio a gennaio

In casa Juve sono state fatte riflessioni importanti sul presente e sul futuro. Alla società servono segnali positivi direttamente dal campo. Parliamoci chiaro, Allegri sarà pure stato confermato, ma ora non può davvero più fallire nemmeno un appuntamento. Juventus-Bologna dovrà essere solamente il primo tassello di una rinascita attesa con trepidazione da dirigenza e tifosi.

Nessuno nega le responsabilità di Allegri, ma alla Continassa ci si è resi conto che un aiuto già a gennaio potrebbe essere necessario per salvare la stagione. Si sta ragionando su movimenti molto importanti in entrata nella prossima finestra di mercato. C'è un nome in particolare che sta solleticando Cherubini, Arrivabene e lo stesso Allegri<<<