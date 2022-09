News Juve – Ecco il primo acquisto: “Arriva subito dopo il Mondiale”

Sarà un tour de force di oltre un mese quello che dovrà affrontare la Juventus e che soprattutto dovrà sfruttare per risalire la china in campionato e in Champions. Ogni tre giorni i ragazzi di Allegri saranno chiamati ad un impresa. Anche perché la vittoria manca dallo scorso 31 agosto contro lo Spezia. Il cambio di rotta è d'obbligo.