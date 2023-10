Giuntoli: “Frase sulle fidanzate? Chiedo scusa, esempio infelice”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, intervistato dalla Iene, ha parlato della frase pronunciata al Festival dello Sport di qualche settimana fa, quando l'ex Napoli si espresse così: "Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi che sia quella giusta, ma quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira".