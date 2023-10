Juve, asse Napoli: dopo Giuntoli anche Pompilio vicino al bianconero

Cristiano Giuntoli potrebbe non essere l'unico elemento dello staff dirigenziale del Napoli a passare alla Juventus . Secondo quanto riportato da DAZN, la società bianconera, probabilmente su consiglio del suo direttore sportivo, starebbe pensando a Giuseppe Pompilio . L'ex braccio destro di Giuntoli dovrebbe concludere la sua esperienza in terra campana a fine di questa stagione.

La Juventus dovrà infatti trovare un nuovo campo scout dopo l'addio di Matteo Tognozzi. Pompilio sembrerebbe in cima al casting di scelte a disposizione del club per ricoprire tale ruolo. Al momento non sembrerebbe esserci fretta a riempire questa casella: con ogni probabilità sarà un discorso che si aprirà approfonditamente nei prossimi mesi.