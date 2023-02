Giletti: “Il calcio è malato e non guarirà facendo fuori la Juve”

Il giornalista, noto e appassionato tifoso della Juventus, ha parlato delle vicende giudiziarie del club e dei 15 punti di penalizzazione

redazionejuvenews

La Juventusoggi scenderà in campo contro la Fiorentinaall'Allianz Stadium. La squadra bianconera ha iniziato il 2023 in modo complicato, ma nelle ultime due partite si è rialzata. Prima è arrivata la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, valsa la qualificazione in semifinale. Poi la vittoria nella trasferta di Salerno. Di certo pesa molto sulla stagione la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze.

In attesa di scoprire l'esito del ricorso annunciato dalla società, la squadra di Allegri è scivolata lontano dalla zona Champions in classifica. In sospeso poi c'è anche la questione del caso stipendi, che potrebbe portare ad altri sviluppi. Di questo ha parlato Massimo Giletti, intervistato da Radio FirenzeViola.

Il giornalista e tifoso bianconero ha detto la sua: "La Juve ha fatto una cosa giustissima: ha chiesto ai giocatori di chiedere i soldi non durante il Covid ma in seguito, e i loro hanno fatto i mercenari. Non hanno detto subito sì, quindi hanno una grande colpa. Ma se la Juve non li ha messi a bilancio ha fatto un errore. Però è un errore marginale: se si pensa che facendo fuori la Juventus il calcio guarisca, ci si sbaglia. Sapete se mettessero le cimici a tutte le squadre che cosa verrebbe fuori? Il calcio è malato, come dice Commisso, che io stimo, perché ha portato soldi e investimenti nel calcio italiano".