Verso Juve-Fiorentina: le statistiche sulle due formazioni

Alle 18 all'Allianz Stadium i bianconeri sfideranno la squadra viola per cercare di replicare il successo di Salerno: i numeri sulla partita

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e quella di martedì all'Arechi contro la Salernitana, oggi la Juventus torna in campo. Alle 18 all'Allianz Stadium i bianconeri sfideranno la Fiorentina, per dare continuità alle ultime prestazioni. Il sito ufficiale della Juventusha fornito le statistiche sul match. Il focus: "Sfida tra la squadra che ha subito meno tiri totali nella Serie A 2022/23 (Fiorentina, 205) e la seconda miglior difesa (Juventus, 17 reti incassate, più solo del Napoli 15).