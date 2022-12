Gerolin: “Juve? La segreteria è oramai più importante della tecnica”

Sul Mondiale: "Alcuni valori sono venuti fuori. Dispiace per il Brasile, adesso le più accreditate sono Francia e Argentina. Il connubio meravigliosa tra tecnica e spensieratezza del Brasile è stata però una delle parti più belle. Sapevamo che il Marocco è forte, ma certamente è la sorpresa. Tanti marocchini giocano in Europa a buoni livelli. Hanno dimostrato di essere forti tecnicamente e di stare bene fisicamente".

Sulla vicenda Ronaldo, che non è più protagonista neanche nel Portogallo: "Non vive da protagonista tutta la stagione. Deve anche un po’ arrendersi all’età. Ha costruito tutto a livello fisico. Ha fatto capire a tutti che il talento bisogna costruirlo e lui la sua carriera l’ha costruita piano piano. Però non è bionico. Si sono arresi tanti campioni. La sua prossima destinazione nel calciomercato invernale? O negli Emirati Arabi o negli Stati Uniti. In quei Paesi può dare molto".