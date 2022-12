Il “tradimento di Ronaldo”, talenti dal Qatar e conferme su Marotta: raffica di news

La Juventus brama normalità, ma con il filone portato avanti dalla Procura di Torino sulla manovra stipendi, non si può stare tranquilli un attimo. Ogni giorno escono nuovi particolari e purtroppo non positivi per la Vecchia Signora. In questo articolo abbiamo raccolto le notizie più importanti del momento, dalle novità sull'inchiesta Prisma, alle possibili mosse societarie, senza trascurare alcune notizie di calciomercato.Senza perdere altro tempo, andiamo a sfogliare la raffica di oggi<<<