Mercato Juve, non ci sono dubbi: deciso il primo colpo del 2023

La dirigenza della Juventus sa che a gennaio non sarà facile portare a termine un mercato performante, ma comunque si tenterà di fare qualcosa soprattutto sulle corsie esterne. Il massimo sarebbe arrivare sia ad un terzino destro che possa far rifiatare Cuadrado che ad un terzino sinistro che si alterni con Alex Sandro. Almeno uno di questi calciatori arriverà nella finestra invernale. I nomi caldi sono quelli di Karsdorp della Roma e di Guerreiro del Borussia Dortmund. In proiezione estiva invece si dovrà fare i conti con la sostituzione di due pezzi da 90 come Rabiot e Di Maria, anche se quest'ultimo fino ad ora ha reso veramente pochissimo in relazione alle proprie qualità. In particolare la Vecchia Signora ha in mente di acquistare un calciatore di valore mondiale a centrocampo.Cherubini ha già pronta una lista di nomi di grande livello per il calciomercato della Juventus: ecco di chi si tratta e occhio a qualche sorpresa<<<