Gasperini alla Juve? Le parole dell’ad Percassi

Le parole dell'ad dell'Atalanta Percassi sul futuro dell'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini: andrà alla Juve?

Da ormai diverse settimane si susseguono voci sul possibile nuovo allenatore della Juve e tra i tanti nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha infatti annunciato di non voler rinnovare il proprio contratto con l’Atalanta e per questo potrebbe decidere di cambiare aria a giugno. Intervenuto nel pre partita della sfida contro l’Inter l’amministratore delegato della Dea Luca Percassi ha spiegato: “È nove anni che siamo col mister, è più di un matrimonio, qualsiasi discorso verrà affrontato con grande calma alla fine dell’anno, sempre per il bene dell’Atalanta sempre ricordando il grande rapporto che abbiamo col mister, che è qualcosa di eccezionale”.

Atalanta, le parole di Gasperini

Dopo la sconfitta contro l’Inter l’allenatore dell’Atalanta ha detto: “Abbiamo difeso benissimo nel primo tempo, poi hanno sospeso la partita per un malore a un tifoso. Sono episodi che capitano, noi dovevamo essere più attenti. Spesso contro l’Inter le partite vengono definite dagli episodi, forse perchè sono più bravi di noi. Ora c’è la sosta poi ci sono nove partite e dobbiamo trovare la forza di giocarle al meglio. Tolto il risultato l’Atalanta deve essere molto orgogliosa di questa partita, non ne usciamo ridimensionati. Espulsione a Ederson? Non c’erano i presupposti per il cartellino rosso, ha rovinato il finale di partita per noi e per tutti. L’arbitro ha esagerato, è un peccato. Ederson è un giocatore corretto, ha sbagliato ad applaudire ma ci sono parole molto peggiori sulle quali si sorvola”. Nel frattempo arriva un colpo di scena per Kolo Muani: poco fa l’annuncio <<<