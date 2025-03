Juventus, colpo di scena Kolo Muani: poco fa l’annuncio

Novità su Kolo-Muani in casa Juventus. Gli ultimi aggiornamenti parlano tremendamente chiaro: il punto della situazione

C’è la povertà offensiva, sicuramente, tra le altre cose, a mettere apprensione ai tifosi della Juventus. Tifosi sicuramente delusi per come stanno andando, fino a questo momento, le cose. La stagione è stata avara di soddisfazioni. Anzi, sono le delusioni ad aver costellato i pomeriggi e le notti calcistiche juventine. Quelle italiane e quelle europee. Dall’Europa si è usciti troppo presto: il percorso è terminato ai playoff per mano di una squadra, il PSV, poi fatta a pezzi senza patemi dell’Arsenal. In Italia? Niente di meglio. Corsa scudetto abbandonata quasi subito, Coppa Italia lasciata per mano del modesto Empoli, la Supercoppa Italiana che è stata poco più che un’apparizione. Le concause sono diverse: poca tenuta emotiva di una rosa giovane, fragilità difensiva, staticità offensiva. Sul fronte offensivo, Kolo Muani sembrava arrivato a risolvere problemi. Ma poi, anche lui si è lasciato contagiare dalle difficoltà generali. Oggi, il francese non va in gol da più di un mese. Era il sette febbraio, la sua doppietta sul Como regalava alla Juve tre punti.

Futuro Kolo Muani: ecco cosa succederà

Quindi, è lecito chiedersi se davvero valga la pena spendere più di 50 milioni di euro – questo chiede il Paris Saint Germain – per Kolo Muani. Il prestito scadrà a giugno e la Juve deve decidere se acquistarne o no le prestazioni. Sono ore di riflessione importanti. Con Dusan Vlahovic sicuramente via, e Arek Milik pure, la Juve potrebbe fare totale tabula rasa d’attacco qualora non tenesse con sé Kolo Muani. Un aggiornamento degno di nota ci viene dato da ‘SkySportDe’: secondo i colleghi tedeschi, infatti, Kolo Muani ha futuro alla Juve solo con Thiago Motta in panchina. Se il tecnico italo-brasiliano dovesse salutare – cosa probabile – la Juve ripartirà da zero con un nuovo impianto tattico. Anche sul fronte offensivo. Dunque, oltre a Vlahovic e Milik, via anche Kolo Muani. E parlando di Juventus, attenzione: ecco come potrebbe essere la formazione bianconera il prossimo anno… nomi da urlo! <<<