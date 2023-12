Forte mareggiata a Livorno, distrutto il “gabbione” di Allegri

Il maltempo nelle ultime ore ha messo in ginocchio Livorno, distruggendo lo storico gabbione di Max Allegri , che ne ha parlato diverse volte in conferenza stampa, ricordando anche le vecchia sfide da ragazzo.

Ecco alcuni stralci delle parole dell'allenatore bianconero: "Nel gabbione a Livorno io i tornei li vincevo tutti, ne perdevo pochi, soltanto uno, ci sarà un motivo. Un altro vinceva sempre, come me, e allora ci sarà un motivo se noi vincevamo sempre, ogni estate, ed altri non vincevamo mai?".