Marchetti: “Squadra plasmata da Allegri. Ci sarà un colpo a centrocampo”

Ospite del post partita di Monza-Juve, Luca Marchetti ha commentato la vittoria dei bianconeri in extremis e ha parlato anche di mercato : "Quando un allenatore riesce a trasmettere le proprie idee alla squadra e la squadra risponde in questo modo significa che hai toccato le corde giuste . Poi i modi per vincere possono essere tanti ma l'importante è che tu sia convinto e convinci la squadra a fare ciò che è necessario e questo la Juventus lo ha assorbito assolutamente. Giudicare il cammino di Allegri alla Juventus con la passata stagione non è corretto".

Marchetti sul mercato

Il noto esperto di mercato ha poi fatto il punto per quanto riguarda la sessione invernale: "Mercato? In mezzo al campo la Juventus qualcosa farà e sta pensando ad un giocatore che possa avere qualche gol in più come Samardzic, qualche soldo a disposizione lo ha nonostante Giuntoli dica di no perché c'è tutta la situazione di Pogba".