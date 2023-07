Frey: “Cuadrado all’Inter inspiegabile, Lukaku ha parlato con la Juve”

Sebastian Frey, ospite di TvPlay, ha parlato di alcuni temi calci di calciomercato. In primo luogo, l'approdo di Juan Cuadrado, svincolato dalla Juventus, all'Inter: "Quando dico che questo calcio non mi appartiene più è perché ritengo di aver vissuto un’altra era, con altri valori. I due recenti casi clamorosi sono la questione Lukaku e la questione Cuadrado. Con tutto il rispetto che ho per il colombiano, ma è un giocatore che in tutte le sfide con l’Inter ha fatto prese in giro e stuzzicato i tifosi. Se andiamo a vedere gli ultimi anni tutte le partite con problemi tra Inter e Juve in mezzo c’era sempre Cuadrado. Io mi chiedo perché i nerazzurri abbiano deciso di prendere uno così!? La tifoseria è giustamente arrabbiata. Il ragazzo prima di prendersi degli applausi dovrà dimostrare grandi cose. Penso anche che il rapporto con i suoi nuovi compagni non sia semplicissimo. Non penso che Barella ci vada fuori a cena fin da subito… In ogni caso Cuadrado non è più un giovanotto e a livello tattico non so come si ambienterà. A 35 anni per il ruolo che ha penso che abbia abbassato un po’ il suo ritmo rispetto a qualche stagione fa. Non penso tolga il posto a Dumfries".