Ex Juve, Calvarese: “Cuadrado difficile da arbitrare ma non scorretto”

Calvarese ha risposto alle critiche sulla correttezza in campo di Cuadrado: l'ex arbitro ha definito l'ex Juventus non facile da arbitrare

Giampaolo Calvarese è intervenuto a Sportmediaset per parlare di Juan Cuadrado. Il giocatore ex Juventus è spesso risultato al centro di critiche per episodi arbitrali controversi. Avvenimenti che infatti hanno messo in subbuglio la sua nuova piazza, ovvero l'Inter. L'ex direttore di gara ha voluto dare la sua opinione sul calciatore colombiano.