Juve, Padovan: “Lukaku e Kessie richieste di Allegri a Giuntoli”

Sulle pagine di calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha approfondito le questioni di calciomercato della Juventus . In particolare, il giornalista si è concentrato sul binomio nascente tra il tecnico Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli . Ecco cosa ha detto: " O è stato sincero, o è un furbo di tre cotte. Cristiano Giuntoli , presentato ieri attraverso una assai classica conferenza stampa, quando gli è stato chiesto di Allegri e del rapporto che avrà con lui, non ha sbagliato una virgola. Anche se, forse, non ha detto tutta la verità. E non mi riferisco alla frase: “Noi siamo sicuri che sia il più talentuoso di tutti”, ma alle due precedenti. Ovvero: “Non mi ha chiesto nessun giocatore” e “Vuole puntare sui giovani in questo percorso di crescita".

Le richieste di Allegri

Secondo Padovan, le trattative in fase germinale di Franck Kessie e Romelu Lukaku sarebbero invece delle richieste dell'allenatore della Juventus: "Al contrario, quel che Giuntoli non ha detto, è che Max gli ha chiesto Lukaku e magari anche Kessie. Perciò la Juve sarà meno giovane, ma, potenzialmente, più vincente. Oggi ha poca importanza stabilire chi si sia sintonizzato su chi: se Allegri su Giuntoli o, come sembra, viceversa. Il fatto ineludibile è che, almeno per quest’anno, i due devono lavorare insieme e non sono ammessi colpi di scena. Se Allegri tornerà a conquistare lo scudetto continuerà in bianconero. In caso contrario, via libera a Spalletti o a Conte sempre che, nel frattempo, non abbiano trovato casa altrove".