Foschi: “Quarto posto per la Juve? La lotta è serrata”

Rino Foschi, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta per il quarto posto e per lo Scudetto.

Rino Foschi, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Marte: “Il Napoli ha preso con Conte un tecnico capace di portare subito la squadra ad altissimo livello. L’Inter ora è più stanca anche se il Napoli è decimato dagli infortuni, non ci aspettavamo un testa a testa a cinque gare dalla fine, ma ora se gli azzurri fanno filotto possono vincere il titolo. L’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia è stata per loro una fortuna, certo dopo il ko di Bologna e quello con il Milan credo che un po’ di ansia i nerazzurri ce l’avranno contro la Roma, anche perché adesso non possono sbagliare in campionato”.

Sul quarto posto

“Conte è bravissimo ma forse avrebbe potuto aspettare la fine del campionato per dire certe cose sul futuro. De Laurentiis commette tanti errori ma ha fatto bene. Lotta per il quarto posto? Stupenda, se la giocano Bologna, Juve e le due romane. E’ un campionato bellissimo, sono tutte dentro, sono convinto che l’Atalanta meriti il terzo posto e devo dire che anche il Bologna sta facendo cose straordinarie”. Intanto ecco le ultime sulle Women<<<