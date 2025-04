Juve Women, le statistiche della partita con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Fiorentina. Ecco il comunicato: “Termina con una sconfitta l’ultima trasferta della stagione 2024/2025, in campionato, per la Juventus Women. Di seeguito alcune statistiche della gara andata in scena in terra toscana tra la Fiorentina e le bianconere. SERIE A FEMMINILE – POULE SCUDETTO | FIORENTINA-JUVENTUS, LE STATISTICHE POST MATCH Juventus e Fiorentina non hanno mai pareggiato nella Poule Scudetto di Serie A: tre vittorie per le bianconere e tre per le viola”.

Le altre statistiche

"La Juventus ha incassato nove gol nelle ultime quattro trasferte di Serie A, solo uno in meno di quelli che aveva concesso nelle precedenti 11 gare esterne (10). La Juventus ha perso tre trasferte in un singolo campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 2023/2024 e il 2022/2023 (tre anche nei precedenti casi). Emma Stolen Godo è diventata la prima calciatrice norvegese a realizzare più di un gol in Serie A con la maglia della Juventus (due)".