Flachi su Chiesa: “Spalle alla porta fa fatica, ma ha grandi qualità”

Francesco Flachi, ex calciatore, ha detto la sua su Federico Chiesa, calciatore della Juventus e della Nazionale italiana.

Francesco Flachi , ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juve e di Chiesa . Ecco le sue parole: " Chiesa ? A spalle girate fa fatica. ha qualità impressionanti, deve duettare di più con la punta, è troppo solista perché ha una forza devastante ma deve cambiare qualcosa e duettare con la prima punta per dare meno punti di riferimento.

Fiorentina? E' sempre stato un problema da quando è andato via Vlahovic e non si capisce perché. Il problema è che dopo di lui Italiano non ha trovato il classico centravanti da 4-3-3. Ha avuto sempre enormi problemi, servono centravanti con caratteristiche diverse. Beltran attacca gli spazi e Nzola è molto statico. A volte Italiano fa tanto turnover e un attaccante deve sentire la fiducia dei compagni, della gente e dell'allenatore. Cambiando sempre un giocatore fa fatica a trovare certe intese.