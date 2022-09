Fimmanò: “Candreva-Bonucci? A noi manca un rigore…”

La serata di ieri è stata dura da digerire in casa Juventus . Sul campo si è vista una squadra che ancora una volta ha mostrato grandi difetti, facendosi mettere sotto dalla Salernitana per 45 minuti. I granata infatti avevano chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie ai gol di Candreva e Piatek (su rigore). Nella ripresa i bianconeri hanno recuperato, pareggiando il conto con le reti di Bremer e Bonucci . Negli ultimi istanti del match era arrivato anche il 3-2 di Milik , annullato ingiustamente . La posizione di fuorigioco di Bonucci, segnalata dalla Var, non teneva in considerazione quella di Candreva , che invece lo teneva in gioco. Un errore clamoroso , per cui qualcuno ha accennato anche alla possibilità di ripetere la gara.

A proposito della partita dello Stadium, Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole: "I risultati del campo vanno accettati. Ieri abbiamo assistito a un grande spettacolo, punto. Il calcio italiano soffre di questo problema: siamo un settore legato allo spettacolo e non va dimenticato. A prescindere dal tifo, Juve-Salernitana è stato un evento straordinario per tutti. Per noi non è una sorpresa il risultato di Torino: sappiamo di cosa sia capace questa squadra. Se siamo usciti con rammarico dallo Stadium? Potrei dirvi che sono uscito con rammarico anche da molte altre partite, già contro Roma e Udinese ad esempio. E non parliamo di quella con l’Empoli. Senza aver rubato nulla, potremmo avere 6-7 punti in più per il nostro atteggiamento. Noi però guardiamo al futuro e guardiamo alla bontà del nostro progetto. I risultati saranno consequenziali al bel gioco. Il nostro è un metodo, vogliamo contribuire".