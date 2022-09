Juventus-Salernitana, i numeri del pareggio di ieri sera

Ieri sera all'Allianz Stadium la sfida contro la squadra granata è terminata sul 2-2, con grandi polemiche arbitrali. Queste le statistiche

Serata amara per la Juventusieri all'Allianz Stadium. La squadra bianconera ha ottenuto solo un punto, pareggiando 2-2 contro la Salernitana, tra mille polemiche arbitrali. Andiamo a vedere i numeri della gara, nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus non pareggiava un match di Serie A dopo essere stata sotto di due gol addirittura dal 29 novembre 2011 contro il Napoli (411 partite fa); l'ultima volta che la Juventus aveva chiuso un 1° tempo in svantaggio di almeno due gol in un match casalingo in Serie A risaliva al 25 aprile 2004 con Marcello Lippi alla guida (1-3 v Lecce in quel caso).

Quelli di Candreva e Piatek sono solo secondo e terzo gol segnato dalla Salernitana alla Juventus in Serie A, i primi in trasferta; l’unico precedente era quello di Di Vaio il 2 maggio 1999, ma a Salerno. Antonio Candreva è il primo giocatore a trovare il gol in due presenze consecutive di Serie A in casa della Juventus da Ante Rebic, che ci riuscì con la maglia del Milan nel 2021. Krzysztof Piatek ha trasformato sei dei sette rigori calciati in Serie A: per lui due gol nelle ultime tre partite all’Allianz Stadium contro la Juventus.

La Salernitana è una delle tre squadre contro cui Bremer vanta più di un gol in Serie A (Cagliari e Genoa le altre); dalla stagione 2019/20 ad oggi, è il difensore centrale che vanta più gol in Serie A (12).

Filip Kostic è il giocatore della Juventus che ha fornito più assist in questa stagione (3): prima del serbo, l'ultimo giocatore bianconero che aveva fornito assist in tre match di fila in tutte le competizioni era stato Juan Cuadrado nel gennaio 2021.

Leonardo Bonucci è il sesto difensore in tutta la storia della Serie A capace di andare a segno in 10 stagioni consecutive nella competizione, dopo Giacinto Facchetti, Agostino Di Bartolomei, Alessandro Renica, Pietro Vierchowod e Paolo Negro".