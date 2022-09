Alvini sul gol di Milik: “Può lasciare una macchia, ma stimo gli arbitri”

Ieri sera all’Allianz Stadium per la Juventus è arrivato il secondo pareggio consecutivo in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri infatti ha pareggiato per 2-2 contro la Salernitana. La partita ha avuto due volti. Nel primo tempo la...

redazionejuvenews

Ieri sera all'Allianz Stadium per la Juventus è arrivato il secondo pareggio consecutivo in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri infatti ha pareggiato per 2-2 contro la Salernitana. La partita ha avuto due volti. Nel primo tempo la Salernitana ha messo in grande difficoltà la Juve e sfruttando alcuni errori individuali ha trovato il doppio vantaggio. Prima è andato a segno Candreva, poi il raddoppio su rigore di Piatek. Nella ripresa i bianconeri hanno reagito, accorciando le distanze con Bremer e segnando il 2-2 con Bonucci, che ha ribadito in rete dopo aver sbagliato il rigore. Nei minuti finali era arrivato anche il gol vittoria diMilik, annullato dopo la revisione al VAR. Un errore clamoroso, certificato dopo il fischio finale e che ha scatenato grandi polemiche.

Di quanto successo ha parlato anche Massimiliano Alvini, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport. L'allenatore della Cremonese, che ieri ha bloccato l'Atalanta sull'1-1, ha commentato l'incredibile errore arbitrale ai danni della Juventus: "Se dovessi dare dei consigli, ritornerei alla spontaneità per far innamorare di nuovo i tifosi e tornare alla passione vera. Ci vorrebbe un calcio più genuino e meno social. Il calcio muove la passione degli italiani, tornare a un calcio più diretto e genuino fra tutte le componenti potrebbe aiutare a migliorare il movimento. Con la Var ieri può esserci stato un errore, io stimo molto la classe arbitrale. Var può essere di aiuto, quanto successo ieri può lasciare una macchia ma ritengo sia un supporto. Io andrei avanti col Var".

Infine il tecnico della squadra lombarda ha detto la sua sulla stagione anomala col Mondiale a novembre: "Sarà una anomalia per tutti, siamo tutti curiosi. Non so se le grandi squadre avranno un vantaggio, la loro partenza è stata migliore. Le squadre che lottano forse potranno migliorare le conoscenze di squadra".