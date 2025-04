Ex Juve, Vanoli: “Buffon grande uomo. Porta valore alla Nazionale”

In conferenza stampa, Paolo Vanoli ha parlato dell'ex Juventus, Gianluigi Buffon: l'allenatore ha speso parole di elogio per l'ex portiere

Alla conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro il Venezia, ha parlato dell’allenatore del Torino, Paolo Vanoli. Nell’occasione, il tecnico si è espresso anche su Gianluigi Buffon, ex storico portiere della Juventus. Su di lui, il tecnico ha detto: “Ringrazio Buffon, ma non le ho lette…(si riferisce alle parole di Buffon che vedrà Vanoli allenare panchine pesanti). Devo ringraziare io a lui, ho avuto la fortuna di giocare con uno dei portieri più forti al mondo. Al primo allenamento un giornalista mi chiese chi mi impressionò di più e risposi ‘Buffon’. E’ un grande uomo, può trasmettere valori importanti in Nazionale”.

Vanoli: “Non penso al futuro. Fortunato ad allenare questa grande squadra”

Inoltre, sugli obiettivi futuri e sui temi della partita, l'allenatore ha detto: "Non sono abituato a guardare lontano dal domani, io guardo il presente e lavoro tanto. Se oggi ho la fortuna di allenare questa grande squadra, è grazie al lavoro che ho fatto fino adesso. La prospettiva futura è in base a ciò che fai. Vlasic? Rientrava da un fastidio al polpaccio, gli dava fastidio questo ematoma. Lui è solo da gestire, ma ha i 90 minuti. Lazaro era stato fermo da più tempo ed era una gestione diversa. Ricci non ci sarà, la tendinopatia gli dà fastidio. Lazaro sarà squalificato ma rientra Gineitis. Ilic sta bene, tutti gli altri pure".