Ex Juve, Szczesny: “Inter-Barcellona? Non voglio parlare dell’arbitro”

Intervistato da Canal+ Poland l’ex Juve e ora portiere del Barcellona Szczesny ha parlato della sconfitta contro l’Inter: “So che in caso di sconfitta, di solito si parla della prestazione dell’arbitro, ma non intendo soffermarmi su questo. Non c’è bisogno di cercare scuse. La gente commenterà le cose, ma non vale la pena proseguire così. È stata una partita serrata e, onestamente, pensavo non ci fosse alcun rigore, ma a quanto pare Pau non ha toccato la palla, quindi il rigore è stato assegnato. È stata un’azione rapida, ed è così che è stata decisa. Non c’è altro da dire”.

Barcellona, le parole di Laporta

Il presidente del Barcellona Laporta ha detto: "Abbiamo lottato per arrivare in finale a Monaco, ma non è andata cosi. In sostanza, non è successo per via di decisioni arbitrai che ci hanno penalizzato. Ma questo deve renderci più forti, così da avere la mentalità necessaria per vincere LaLiga. Abbiamo una squadra per il presente e per il futuro, e sono sicuro che se continueremo a lavorare sodo, i nostri sogni diventeranno realtà e la prossima stagione torneremo in Champions League e lotteremo per vincerla".